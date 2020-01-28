Синюгина возглавила департамент просвещения, высшего образования и науки

Вышинский и Черышева в желтых жилетах заявили в ПАСЕ о недопустимости дискриминации СМИ

Они продемонстрировали документы, в том числе 12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым коллеги подвергаются на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании

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