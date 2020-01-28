Синюгина возглавила департамент просвещения, высшего образования и науки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Татьяну Синюгину директором департамента просвещения, высшего образования и науки правительства РФ. Текст распоряжения опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Распоряжением Мишустин освободил Синюгину от занимаемой должности замминистра просвещения.
Другим распоряжением премьер освободил Алексея Заклязьминского от должности директора департамента науки, высоких технологий и образования правительства РФ.