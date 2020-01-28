СВР рассказала о семерых рассекреченных разведчиках-нелегалах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) впервые рассказала о семерых разведчиках-нелегалах, чьи биографии были частично рассекречены в год 100-летия СВР, их имена назвал директор СВР Сергей Нарышкин. Двое из них стали Героями Советского Союза, двое - Героями России, четверо уже ушли из жизни, трое живы до сих пор, сообщили ТАСС в пресс-бюро СВР. Юрий Шевченко Герой России, полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "архитектор", в 1965 году - двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ. Женат, имеет двух дочерей. В органах госбезопасности служил с 1963 года, с 1965 года - на подготовке для работы в особых условиях.

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"С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "Космик", - сообщили в пресс-бюро. - В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации". В 2001 году было принято решение о его переводе на работу в Центр. В 2010 году ушел в отставку и активно передает свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги". Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено указом президента РФ 10 мая 2017 года. Евгений Ким Герой Советского Союза, полковник в отставке Ким Евгений Иванович (до 1978 года Ким Ен Чер) родился 27 февраля 1932 года в городе Кочан (Корея) в крестьянской семье, кореец. В 1960 году окончил Восточный факультет (факультет восточных языков) Ленинградского государственного университета по специальности "японская филология". Владел японским, корейским, английским и испанским языками. В особый резерв Первого главного управления (ПГУ) КГБ был зачислен в 1960 году, на оперативной работе с 1962 года. "В 1966 году в качестве разведчика-нелегала выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой. Зарекомендовал себя опытным работником, отличавшимся высоким профессионализмом, широким кругозором, хорошими аналитическими и организаторскими способностями", - рассказали в СВР. В особых условиях работал до 1989 года и успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резидентурой, имел источники ценной документальной информации. "Добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке", - отметили в СВР. В работе в полной мере проявил смелость, решительность, сочетавшиеся с такими присущими ему качествами, как хладнокровие, общительность, предприимчивость и находчивость. В 1987 году удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За отвагу", нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Погиб в Москве в результате ДТП в ноябре 1998 года. Похоронен на Троекуровском кладбище. Михаил Васенков Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих. В 1965 году с золотой медалью окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1968 году - двухгодичные курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков Высшей школы КГБ.

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В органах госбезопасности с 1966 года, в 1968 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ. В совершенстве владеет испанским и английским языками. На работе в особых условиях с 1975 года. "Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. При выполнении заданий Службы неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость", - рассказали в СВР. С санкции руководства Васенков вступил в брак с иностранной гражданкой. За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и Мужества. В 2004 году уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. В 2010 году, находясь за рубежом, из-за предательства Потеева был арестован американскими спецслужбами. Вел себя достойно, освобожден после двусторонних переговоров в результате обмена. Виталий Нетыкса Герой Российской Федерации, генерал-майор в отставке Нетыкса Виталий Вячеславович родился 29 мая 1946 года в Москве в семье служащих. В 1970 году с отличием окончил факультет № 2 Московского авиационного института (МАИ) им. Серго Орджоникидзе по специальности "инженер-механик по двигателям летательных аппаратов". В органах госбезопасности и особом резерве с 1972 года. В 1972-1978 годах прошел спецподготовку, в совершенстве овладел испанским языком. В 1978-1998 годах выполнял спецзадания в особых условиях. "Работал вместе с женой в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни. Обладая высокими профессиональными качествами, сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада", - рассказали в СВР. После возвращения работал над государственной целевой комплексной программой по одному из приоритетных направлений деятельности внешней разведки. Много сил и времени отдавал обучению и подготовке молодых разведчиков-нелегалов. В ноябре 2000 года президент РФ подписал указ о присвоении ему воинского звания "генерал-майор". В июне 2007 году удостоен звания Героя Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Красной Звезды. В июне 2011 года уволен с военной службы по достижении предельного возраста. Умер 5 сентября 2011 года. Похоронен на Троекуровском кладбище. Тамара Нетыкса Супруга Виталия Нетыксы, полковник в отставке Нетыкса Тамара Ивановна родилась 4 января 1949 года в городе Серове Свердловской области в семье военнослужащего. В 1972 году окончила факультет № 3 МАИ им. Серго Орджоникидзе по специальности "инженер-электрик по системам управления летательных аппаратов". В органах госбезопасности с 1972 года. В 1978 году прошла полный курс спецподготовки разведчика-нелегала, в совершенстве овладела испанским языком. За границей в особых условиях трудилась с октября 1978 года по август 1998 года. "В паре с мужем принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях", - рассказали в СВР. В частности, активно работала по связям с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации. После возвращения из загранкомандировки участвовала в подготовке и воспитании молодых сотрудников особого резерва. Награждена орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За боевые заслуги". Уволена с военной службы в январе 2014 года по достижении предельного возраста. Активно участвует в деятельности ветеранских организаций Службы. Владимир Лохов Полковник в отставке Лохов Владимир Иосифович родился 22 декабря 1924 года в селении Пичигвины Знаурского района Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР, осетин. В 1953 году окончил юридический факультет Азербайджанского госуниверситета. В 1957 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ и до августа 1962 года проходил подготовку для работы в особых условиях. Как отметили в СВР, он "много и плодотворно трудился в качестве разведчика-нелегала в ряде стран Азии, Европы, Востока и при выполнении заданий посетил десятки государств".

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