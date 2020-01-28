В Карачаево-Черкесии до конца 2024 из аварийного жилья расселят около 200 человек

ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца 2024 года планируют расселить около 200 жильцов из аварийных многоквартирных домов по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"172 человека из семи многоквартирных домов, общей площадью 2749,7 кв. метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены к 31 декабря 2024 в Карачаево-Черкесии. Данная работа проводится в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы" нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

В 2019 году из аварийного жилья площадью 202,8 кв. метров в городе Усть-Джегуте было переселено 16 человек, они получили компенсационные выплаты. В 2020 году власти планируют переселить еще 16 человек из квартир общей площадью 385,6 кв. метров.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годвх из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.