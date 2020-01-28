{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии до конца 2024 из аварийного жилья расселят около 200 человек

Их расселят до 31 декабря 2024 года

ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца 2024 года планируют расселить около 200 жильцов из аварийных многоквартирных домов по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"172 человека из семи многоквартирных домов, общей площадью 2749,7 кв. метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены к 31 декабря 2024 в Карачаево-Черкесии. Данная работа проводится в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы" нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

В 2019 году из аварийного жилья площадью 202,8 кв. метров в городе Усть-Джегуте было переселено 16 человек, они получили компенсационные выплаты. В 2020 году власти планируют переселить еще 16 человек из квартир общей площадью 385,6 кв. метров.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годвх из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Вышинский и Черышева в желтых жилетах заявили в ПАСЕ о недопустимости дискриминации СМИ
Они продемонстрировали документы, в том числе 12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым коллеги подвергаются на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС