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Дело Наамы Иссахар

Мать Наамы Иссахар ожидает у подмосковной колонии освобождения дочери

Приехавшая к исправительной колонии Яффа Иссахар сообщила, что свидания с дочерью у нее не было

НОВОЕ ГРИШИНО /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. Мать Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, прибыла к исправительной колонии в Подмосковье, где отбывает наказание ее дочь. Как передает корреспондент ТАСС, Яффа Иссахар зашла в комнату ожидания, но вскоре вышла оттуда и сообщила, что свидания с дочерью у нее не было.

Сейчас она находится возле исправительного учреждения вместе с журналистами, которые дежурят возле колонии с самого утра в ожидании освобождения Иссахар.

26 января гражданка США и Израиля Наама Иссахар подала прошение о помиловании. 27 января заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова сообщила, что комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ее ходатайство.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор.

Во время визита в Израиль на прошлой неделе Путин встретился с матерью Иссахар и заверил, что с ее дочерью все будет хорошо.

Теги
РоссияДело Наамы Иссахар
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