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Исторический парк "Россия - моя история" в Дагестане оборудовали для инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями теперь есть отдельный вход с пандусом и лифтом
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© Низами Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Мультимедийный комплекс "Россия - моя история" в Махачкале оборудовали для посещения маломобильными гражданами по госпрограмме "Доступная среда". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе исторического парка.

"Исторический парк "Россия - моя история" теперь полностью адаптирован для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для этого установлены специальные пандус и лифт", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, работы проведены в рамках реализации государственной программы "Доступная среда".

"Наши двери открыты для любой категории граждан. Для тех, кому передвигаться сложнее, мы специально оборудовали нашу площадку. Для лиц с ограниченными возможностями теперь есть отдельный вход с пандусом и лифтом. Как только наши специалисты видят посетителя, которому необходима помощь, его сразу встречают и провожают до лифта. Люди с ограниченными возможностями могут беспрепятственно посещать любой зал", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, для этой категории посетителей предусмотрена льгота. "Люди с ограниченными возможностями также могут посещать исторический парк бесплатно, предъявив соответствующий документ", - заключил представитель пресс-службы.

Государственная программа "Доступная среда" была введена в 2011 году. Она предполагает создание безбарьерной среды для инвалидов и обеспечение их техническими средствами реабилитации.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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