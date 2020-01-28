На чемпионате WorldSkills в Архангельской области введены новые компетенции

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Новые компетенции по ремонту машин, работе на форвардере (транспортере-погрузчике для лесозаготовительных работ) и системному администрированию введены на IV региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Архангельской области, участники которого во вторник приступили к соревнованиям. Об этом рассказала ТАСС директор регионального центра содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области Лариса Русинова.

"Сегодня начались соревнования. У нас три новые компетенции: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление форвардером, сетевое системное администрирование", - сказала Русинова.

Всего в этом году 16 компетенций, 163 участника и 214 экспертов. Чемпионат впервые проводится не только в Архангельске и Северодвинске, но и в Котласе. Архангельская область предложила провести чемпионат по стандартам WorldSkills для лесной отрасли. Как сказал журналистам заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста союза "Молодые профессионалы" Дмитрий Глушко, на встрече с губернатором области Игорем Орловым достигнута договоренность, что регион будет участвовать в разработке стандартов для лесных компетенций.

"Это касается не только лесозаготовки и лесопереработки, но и лесовосстановления. Часть компетенций сформирована и описана по WorldSkills, а часть нужно формировать заново, и мы договорились сегодня с губернатором области, что регион может быть лидером не только в России, но и в мире по развитию компетенций для лесопромышленного комплекса, - отметил Глушко. - Здесь очень активно работа ведется, есть ряд крупных компаний. Также заинтересованы производители техники для этой отрасли".

Впервые на чемпионате одновременно на площадках соревнуются молодые профессионалы 16-22 лет, юниоры 14-16 лет и участники возраста 50+. Накануне участники соревнований побывали на крупнейших предприятиях региона: судостроительных заводах "Севмаш" и "Звездочка", архангельском и котласском целлюлозно-бумажных комбинатах. Чемпионат завершится 31 января.

Архангельская область присоединилась к движению WorldSkills в мае 2016 года. WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.