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Патриарх Кирилл: генетические эксперименты разрывают связь с человеческой природой

Такие тенденции определенным образом соотносимы с селективными экспериментами нацистов, считает предстоятель Русской православной церкви

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Эксперименты в области генетического кода человека нарушают связь с подлинной человеческой природой, заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Не может не вызывать беспокойства и развитие технологий по так называемому модифицированию генетического кода человека. Упомянутые тенденции определенным образом соотносимы с селективными экспериментами нацистов в рамках евгенической теории <...> Это разрывает связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в существо, которое рождается не как плод любви, воспитывается не как плод взаимного уважения и терпения, а как человек, заранее запрограмированный на те или иные качества", - сказал он.

Вместе с тем предстоятель Русской православной церкви призвал "провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генно-инженерными качествами" и добавил, что "риски от подобных вмешательств только предстоит оценить".

Редактирование генома

Российские ученые не первый месяц спорят о праве вмешиваться в геном эмбриона. Российский молекулярный биолог Денис Ребриков ранее заявил, что планирует получить разрешение на редактирование генома эмбриона будущего ребенка семейной пары с наследственной глухотой. В свою очередь главный внештатный генетик Минздрава РФ, директор МГНЦ Сергей Куцев заявил, что готовит обращение в министерство с просьбой объявить мораторий на эксперименты по редактированию генома эмбрионов.

В октябре 2019 года в Минздраве сообщили, что выдача разрешения на редактирование генома человека в клинической практике на сегодняшний день была бы преждевременной и безответственной мерой, так как на данном этапе развития технологий редактирования генома не изучены возможные осложнения в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В министерстве добавили, что такой же позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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