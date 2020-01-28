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В Ленинградской области и Петербурге определили предварительные границы зеленого пояса

В него намерены включить территории Всеволожского лесничества региона и весь лесной фонд Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Около 100 гектаров земель лесного фонда Ленинградской области и около 23 тыс. гектаров земель лесного фонда Санкт-Петербурга, предварительно, предложили включить в лесопарковый зеленый пояс вокруг регионов, сообщил журналистам во вторник председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов в пресс-центре ТАСС.

Федеральный закон о "зеленом щите" вступил в силу 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона выступил Общероссийский народный фронт. Изначально создание "зеленого щита" планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

"Мы определили предварительные координаты зеленого пояса. В него входит около 100 га земель лесного фонда Ленинградской области и около 23 тыс. га земель лесного фонда Санкт-Петербурга. Предложение направлено в Министерство природных ресурсов и экологии РФ", - отметил Немчинов.

В границы зеленого пояса предложили включить территории Всеволожского лесничества Ленинградской области и весь лесной фонд Санкт-Петербурга.

По поручению президента РФ Владимира Путина до 15 декабря 2019 года регионам страны необходимо было "обеспечить принятие законов о создании лесопарковых зеленых поясов ("зеленого щита") либо представить в правительство РФ предложения о создании таких зон".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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