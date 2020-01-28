Александра Емельяненко освободили из-под ареста

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко, арестованный в Анапе на семь суток, вышел во вторник из изолятора временного содержания. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС сообщали, что Емельяненко арестовали 21 января. Согласно данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной административного ареста стало буйное поведение спортсмена в гостинице. Емельяненко отбывал административный арест в изоляторе временного содержания в Анапе, его адвокаты пытались сократить срок до трех суток, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Сегодня его выпустили", - сказал Ахиджак, уточнив, что не располагает информацией о том, где сейчас находится Емельяненко.