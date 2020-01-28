Вышинский и Черышева в желтых жилетах заявили в ПАСЕ о недопустимости дискриминации СМИ

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева выступили на пресс-конференции в Парламентской ассамблее Совета Европы в желтых жилетах, символизирующих, по их словам, тревогу за способность парламентариев отстаивать свободу слова.

"Мы понимали, что мы придем сюда в желтых жилетах", - сказал Вышинский, уточнив, что они демонстрируют в том числе "поддержку коллег из Sputnik. "Наши корпоративные цвета - желтый и черный. Понимаю, что здесь, во Франции, этот цвет вызывает определенные ассоциации, но мы хотим, чтобы эти жилеты на нас ассоциировались с тревогой, связанной с тем, насколько сегодня парламентарии готовы отстаивать ценности, а не конкретных людей, конкретные нормы в каком-то конкретном законодательстве", - подчеркнул он.

В рамках зимней сессии ПАСЕ обсуждается доклад комитета ассамблеи по культуре, науке, образованию и СМИ под названием "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", подготовленный британским делегатом лордом Джорджем Фоулксом. В документе Россия обвиняется в преследовании и запугивании журналистов, в нем также содержится призыв к ПАСЕ решить проблему насилия в отношении сотрудников СМИ. По словам Вышинского, он и Черышева "откликнулись на приглашение делегации РФ в ПАСЕ, чтобы донести до депутатов накануне принятия важной резолюции с таким серьезным и громким наименованием вопиющие факты, связанные с отношением к российским журналистам на территории Европы, в частности Европейского союза".

Он продемонстрировал документы, в том числе "12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым коллеги подвергаются на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании". "Речь идет о систематическом лишении аккредитации наших коллег из "Спутника" или из МИА "Россия сегодня", о недопущении на мероприятия. В последнее время речь зашла о непосредственных угрозах, в том числе и уголовного преследования, только за то, что эти люди решили выбрать ту редакцию, которую они выбрали", - констатировал исполнительный директор МИА "Россия сегодня".

"У меня список из 12 моих украинских коллег, которые подвергаются юридическим преследованиям на территории Украины", - продолжил он. "Слава Богу, многие уже на свободе", - подтвердил Вышинский, отметив, что эти люди провели месяцы и годы в тюрьме. "Людей этих преследовали за журналистскую деятельность. Им вменяли противоправные действия на основании того, что они опубликовали", - подчеркнул он.

Нет плохих и хороших журналистов

Со своей стороны руководитель российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии РФ "выступают против двойных стандартов в Совете Европы". "Таково и пожелание новоизбранного председателя ПАСЕ [Хендрика Дамса], о котором он несколько часов назад нам сказал лично", - сказал Толстой.

По словам политика, в докладе Фоулкса "двойные стандарты слишком сильно бросаются в глаза". "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сама по себе информация, которая была предоставлена докладчику, базируется на негодной, на наш взгляд, [так называемой] лондонской платформе (платформе по поддержке защиты журналистики и безопасности журналистов, которая была создана решением Комитета министров Совета Европы 19 ноября 2014 на неконсенсусной основе - прим. ТАСС)", - подчеркнул он. "Набор предвзятых фактов, которые не проверены, а часто со ссылкой на неправительственные организации, даются как окончательные сведения, выборочный подход к уважению прав и свобод представителей СМИ не может нас не возмущать, - добавил парламентарий. - Мы считаем, что подобный подход недопустим в работе ПАСЕ".

Толстой указал на тот факт, что Вышинский и Черышева "подверглись самой ожесточенной травле по политическим причинам без всяких на то юридических оснований". "Травля это основана только на одном: они пытаются говорить и писать правду, исходят из собственных убеждений и из принципов, которые провозглашены в хартии, защищающей свободу журналистов и свободу мнений", - уверен он.

По мнению вице-спикера Госдумы, "недопустимо разделять журналистов на хороших и плохих". "Эта категоризация, которой изобилует доклад, представленный сегодня ассамблее, нам представляется возмутительной. Каждый журналист имеет право на свое мнение и на свою трактовку событий", - убежден он.

"Попытки этого разделения, попытки шельмования журналистов, попытки наклеивания ярлыков, говорить о пропагандистах, говорить под соусом мнимой российской угрозы о вмешательстве во внутренние дела стран со стороны журналистов, не отвечают ни стандартам демократии Совета Европы, ни тем декларациям, которые мы слышим от наших коллег и географических соседей", - заметил Толстой. "Понятно, что это молодые страны, у них есть некоторая неустойчивость в мнениях и головах, но мы хотели бы предостеречь от такого подхода наших коллег", - сказал он, заверив что каждый раз, когда права какого-либо журналиста, представляющего Россию или какую-либо другую страну, будут нарушаться, парламентарии РФ будут "жестко на это указывать и отстаивать их права в рамках уставной деятельности российской делегации в Совете Европы".

Ситуация вокруг Вышинского и Sputnik

С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей. При этом в заявлении руководителя постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике Елены Черышевой также отмечается, что работа сайта эстонского бюро Sputnik на этом не закончена и будет возобновлена в максимально короткие сроки.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личное обязательство, дело против него не прекращено.