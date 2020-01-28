Музей Арктики и Антарктики в Петербурге обновит экспозицию об Антарктиде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Петербурге планирует в 2021 году полностью обновить постоянную экспозицию об Антарктиде, созданную более 60 лет назад. Об этом сообщила ТАСС во вторник директор учреждения Мария Дукальская.

"Есть договоренность с Росгидрометом - это наш учредитель, она была давней, и в прошлом году нам выделили деньги на проект. Проект новой экспозиции сейчас в разработке, он появится у нас в апреле. У нас есть отдел "Антарктика", но он был сделан достаточно давно, в конце 50-х годов. Потом его выборочно обновляли, но не слишком удачно - в его хронологии сложно разобраться, поэтому мы обновим его полностью. Но это будет уже в 2021 году, вряд ли мы успеем в 2020 году это сделать", - сказала Дукальская.

По словам директора, некоторые объекты из будущей экспозиции публика сможет увидеть на выставке в комплексе "Россия - моя история", которая откроется в начале марта. "Но здесь будет гораздо больше. Готовятся и новые экспонаты, в том числе у нас в музее, например, нашим сотрудником сделаны две новые модели судов "Восток" и "Мирный" экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Кроме того, мы откроем макеты станций: и первой советской станции "Мирный", и станции "Восток", а также станции "Прогресс", - отметила она.

Также в постоянную экспозицию музея войдет диорама "Станция "Восток", которую посетители музея могут увидеть в эти дни в рамках временной выставки к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями, а также модель буровой установки на этой станции. "Пока не знаю еще, будет ли это модель или компьютерный вариант буровой установки", - рассказала Дукальская. "Думаю, что экспозиция будет интересной. Во всяком случае, совершенно новой", - добавила она.

Российский государственный музей Арктики открылся 8 января 1937 года. С началом активного освоения Антарктиды он изменил название, став музеем Арктики и Антарктики, а в 1998 году был отделен от одноименного научно-исследовательского института. При этом оба учреждения входят в структуру Росгидромета. Экспозиция музея состоит из тематических разделов: "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути" и "Антарктика", коллекция насчитывает более 60 тыс. единиц хранения.