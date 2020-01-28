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Научный центр РАН в КБР планирует увеличить на 15% число бюджетных мест для аспирантов

В настоящее время в центре проходят подготовку 56 аспирантов, бюджетные места есть на всех направлениях подготовки

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН) рассчитывает в 2021-2022 учебном году на 15% увеличить число бюджетных мест для аспирантов по семи направлениям подготовки. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель научно-образовательного центра КБНЦ РАН Алексей Абазов.

"Стратегия развития предполагает постоянное увеличение количества бюджетных мест. На 2018 год центру было выделено девять мест на семь направлений подготовки, на 2019 год - 11, на 2020 год - 23. Конкурс на бюджетные места 2021-2022 учебного года будет объявлен в начале весны этого года, КБНЦ РАН планирует принять в нем участие и заявить еще большее количество мест, чем в 2020-2021 учебном году, на 15% больше", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время здесь проходят подготовку 56 аспирантов, сказал Абазов. Бюджетные места есть на всех направлениях подготовки: "Математика и механика", "Информатика и вычислительная техника", "Управление в технических системах", "Сельское хозяйство", "Экономика", "Языкознание и литературоведение", "Исторические науки и археология".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, накануне центр прошел государственную аккредитацию по всем программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Теперь он имеет право выдавать дипломы государственного образца об окончании аспирантуры не только по двум направлениям, как это было в 2018-2019 учебном году, а по всем семи, по которым ведется подготовка.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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