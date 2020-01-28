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Китайская вирусная пневмония

Власти Китая направили в провинцию Хубэй 147 врачей с Хайнаня

Отмечается, что хайнаньские медики способны самостоятельно оказывать любую необходимую помощь местным медицинским службам в борьбе с распространением инфекции

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Первая группа врачей из южной китайской провинции Хайнань прибыла в город Цзинчжоу провинции Хубэй, которая наиболее пострадала от вызванной новым типом коронавируса пневмонии, для оказания поддержки ее властям в борьбе с распространением вируса. Об этом сообщает во вторник местный информационный ресурс "Наньхайван".

В общей сложности в Цзинчжоу прибыли 147 медицинских работников. До этого врачи работали, в частности, в респираторных отделениях и отделениях неотложной помощи. Хайнаньские медики, говорится в сообщении ресурса, способны самостоятельно оказывать любую необходимую помощь местным медицинским службам в борьбе с распространением инфекции.

Хайнань входит в число регионов Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса. По последним официальным данным, в провинции выявлено 40 случаев инфицирования, один из которых закончился летальным исходом. Самое большое число заболевших зарегистрировано в курортном городе Санья, где пневмония нового типа была диагностирована у 14 человек.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Согласно официальной статистике, во вторник число заразившихся в КНР новым коронавирусом превысило 4,6 тыс. человек, умерли 106 жителей.

Теги
ХайнаньКитайская вирусная пневмония
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