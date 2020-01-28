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В Центральной России школы и детские сады закрывают на карантин из-за роста вспышки ОРВИ

Ограничительные меры действуют в Курской, Владимирской, Тульской и Тамбовской областях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Образовательные учреждения нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО) закрыли на карантин в связи с увеличением числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщается во вторник на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

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В Курской области закрыты пять классов в четырех школах. По данным регионального ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону составил 58,1 на 10 тыс. населения, что на 7,8% выше эпидемического порога. "За предыдущую неделю идет подъем заболеваемости ОРВИ, за этот период чуть больше 6 тыс. случаев зарегистрировано. По возрастной группе от трех до шести лет количество заболевших в ряде территорий превышает эпидпорог", - отметила в ходе оперативного совещания замгубернатора области Ирина Хмелевская.

Образовательный процесс приостановлен в трех группах трех детских садов в Кимовском и Узловском районах, 19 классах девяти школ Тулы, Новомосковска, Кимовского, Киреевского и Узловского районов. "В области зарегистрировано более 4,9 тыс. случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 29% и выше заболеваемости предыдущей недели на 22%", - отметили в пресс-службе тульского управления Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% за неделю также фиксируют в десяти населенных пунктах Тамбовской области, однако там эпидемиологические пороговые значения не превышены. Между тем, в некоторых школах Тамбова на карантин стали уходить отдельные классы, где число заболевших составляет более 40%. Так, например, с 28 января по 3 февраля приостановили уроки в трех классах самого крупного образовательного центра города - школы "Сколково", где обучаются более 2,5 тыс. детей.

В 14 классах пяти школ Калужской области также введены временные ограничения, из-за роста числа заболевших в среднем на 6,5%, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. Во Владимирской области по итогам прошедшей недели эпидпорог заболеваемости ОРВИ был превышен на 11,2% - превышение отмечено во всех возрастных категориях, кроме взрослого населения. В регионе зарегистрировано более 9,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, свыше 6,5 из которых приходится на детей. Из-за снижения посещаемости в ряде детских садов объединяют группы и для профилактики раздают детям чеснок.

Теги
РоссияТульская областьВладимирская областьКурская областьТамбовская область
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