Посвященный Путину альбом на сайте Кремля обновлен фотографиями и видео за 2010-2014 годы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Альбом избранной фото- и видеохроники деятельности Владимира Путина пополнился архивными кадрами за период с 2010 по 2014 год. Материалы опубликованы во вторник на официальном сайте Кремля.

Проект "Путин. 20 лет" (20.kremlin.ru) появился на кремлевском портале в конце прошлого года по случаю юбилея событий 31 декабря 1999 года, когда после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина Путин, возглавлявший правительство страны, стал исполняющим обязанности главы государства. Сначала на сайте были выложены избранные фото- и видеоматериалы, относящиеся к периоду с 2000 по 2004 год включительно. В середине января альбом был пополнен фотокарточками и видеозаписями, касающимися периода работы Путина на постах президента и премьер-министра в 2005-2009 годах.

Новая порция материалов касается следующей "пятилетки" деятельности Путина, в середине которой он вновь переехал из Дома правительства в Кремль. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на портале появляются наиболее яркие и интересные фотографии и видео прошлых лет, причем среди материалов "есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось", а некоторые снимки и записи публикуются впервые.

Запечатленные моменты истории

В разделе, посвященном 2010 году, можно увидеть записи выступления Путина на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге, где он сыграл на пианино "С чего начинается Родина". Также здесь размещено видео заезда председателя правительства за рулем болида "Формулы-1", запечатлена поездка по трассе Чита - Хабаровск на "Ладе Калине", полет за штурвалом самолета Бе-200, тушившего лесные пожары.

2011 год Путин провел в поездках по регионам: инспектировал открывающиеся перинатальные центры, запускал в эксплуатацию крупные инфраструктурные объекты, в Краснодарском крае навещал пострадавшие от наводнения семьи, следил за ходом научной экспедиции в Хакасии, спускался с аквалангом на дно Таманского залива. В мае Путин объявил о создании Общероссийского народного фронта, а в конце года на очередном съезде "Единой России" партия поддержала его кандидатуру на грядущих президентских выборах. В 2011 году он выполнил свое обещание встать на коньки, а в конце года во время посещения Театра наций вновь сел за рояль.

Насыщенным год был и в плане международных поездок. В частности, Путин посетил ряд скандинавских стран, побывал на Балканах, во Франции, в других государствах. На переговорах в Москве с вице-президентом США Джозефом Байденом речь шла об упрощении визового режима между странами.

Этот год был омрачен и целым рядом трагедий, среди которых теракт в Домодедово, крушение "Булгарии", гибель хоккейной команды "Локомотив" в авиакатастрофе. Глава правительства занимался ликвидацией последствий ЧП, встречался с пострадавшими и родственниками погибших.

В 2012 году Путин вновь был избран президентом России. На фотографиях, сделанных днем 4 марта, Путин запечатлен с супругой Людмилой на участке для голосования, а вечером - на акции в свою поддержку на Манежной площади с Дмитрием Медведевым, возглавлявшим тогда государство. В альбоме представлены и кадры с других массовых демонстраций, в том чисел - с протестных выступлений, пик которых пришелся на 6 мая. На сайте можно посмотреть и подробный отчет о том, как прошла инаугурация Путина 7 мая в Кремле.

За 2012 год в архиве хранятся фото- и видеосвидетельства о встречах президента с зарубежными коллегами, среди которых были президент США Барак Обама, госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший госсекретарь США Генри Киссенджер, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Шимон Перес, лидер Палестины Махмуд Аббас, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В сентябре Путин принимал гостей на саммите АТЭС во Владивостоке, а в июне нанес визиты в Израиль, где побывал в Храме Гроба Господня и прошел по подземному туннелю вдоль Стены плача, и в палестинский город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

В альбом также включены фотографии Путина, стреляющего из биатлонной винтовки в Сочи; совершающего полет за штурвалом мотодельтоплана, когда проводился проект "Полет надежды" по спасению стерхов; посещающего пострадавший от наводнения Крымск. Можно увидеть президента и в домашней обстановке - на снимке, сделанном в резиденции Ново-Огарево, глава государства отставил чашку чая и внимательно следит за поединком дзюдоистов на Паралимпиаде в Лондоне.

Раздел, посвященный 2013 году, открывается фотографиями с Жараром Депардье, получившим тогда российский паспорт. Среди других материалов - посещение Путиным Иволгинского дацана в Бурятии и Еврейского музея в Москве, осмотр строящихся олимпийских объектов в Сочи, открытие Универсиады в Казани, рыбалка на отдыхе в Туве, погружение на дно Балтики, многочисленные поездки по регионам, в том числе - на охваченный паводками Дальний Восток, куда Путин еще раз приехал затем на Новый год. Из международных событий - последняя, как оказалось впоследствии, "восьмерка" в Лох-Эрне, а также очередная "двадцатка" в Санкт-Петербурге, саммит БРИКС в ЮАР, Ганноверская выставка в Германии, посещение Нидерландов, Финляндии и целый ряд других зарубежных визитов Путина. В Киеве Путин был на праздновании 1025-летия Крещения Руси, а в Севастополе вместе с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем наблюдал за военно-морским парадом флотов двух стран.

В разделе 2014 года значительное место уделено Олимпиаде в Сочи - как процессу подготовки, так и проведению самих Игр и Паралимпиады. Целый ряд снимков и видеороликов связаны и с другим важным для страны событием этого года - референдумом в Крыму и вхождением полуострова в состав России. Несколько страниц рассказывают о зарождении нормандского формата, который на годы стал ведущей площадкой для решения вопросов урегулирования ситуации на Украине.