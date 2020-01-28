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Глава комитета Думы по ЖКХ внесет законопроект о служебном жилье для врачей

Галина Хованская уточнила, что в законопроекте воспроизводится поручение президента РФ о необходимости обеспечения медиков служебными жилыми помещениями, и речь не идет о соцнайме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская во вторник сообщила о намерении внести в нижнюю палату законопроект об обеспечении врачей служебным жильем.

"Мы сейчас еще внесем, возможно, вместе с [руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем] Неверовым и с [главой комитета по охране здоровья Дмитрием] Морозовым [законопроект] во исполнение послания президента по служебному жилью для медиков", - сказала она на заседании общественного совета, в рамках которого идет взаимодействие с жилищными и общественными объединениями Москвы.

Хованская напомнила, что эта тема поднималась в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Там [в законопроекте] в точности воспроизводится поручение президента РФ о необходимости обеспечения их служебными жилыми помещениями", - уточнила глава комитета, заметив, что речь не идет о социальном найме.

Путин в своем послании поручил главам субъектов Российской Федерации решить жилищные проблемы врачей и фельдшеров, "особенно в селах, поселках, малых городах". По его словам, для этого нужно использовать "все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства".

Теги
Россия
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