{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске установили умные приборы учета минеральной воды

Датчики позволяют точно определять расход минеральной воды

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Приборы учета минеральной воды появились в бюветах Железноводска Ставропольского края в рамках внедрения системы "Умный город". Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте продолжается внедрение системы "Умный Железноводск". В бюветах "Славяновский", "Смирновский", "Лермонтовский", "Западный", а также в "Бювете-книга" установлены умные датчики, которые позволяют точно определять расход минеральной воды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, анализ полученной информации показал, что потребление минеральной воды увеличивается в выходные дни.

По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, Железноводск станет единственным городом России, где цифровая платформа объединит управление туристическими и городскими сервисами.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город". Власти Ставропольского края намерены распространить технологии по всей территории региона. В первую очередь эта работа пройдет в городах-курортах Кавминвод.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту
Также в Общественной палате заявили, что СМИ должны более внимательно относиться к подаче информации об абортах, чтобы в материалах не прослеживалось поощрения процедуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС