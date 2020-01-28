В Железноводске установили умные приборы учета минеральной воды

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Приборы учета минеральной воды появились в бюветах Железноводска Ставропольского края в рамках внедрения системы "Умный город". Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте продолжается внедрение системы "Умный Железноводск". В бюветах "Славяновский", "Смирновский", "Лермонтовский", "Западный", а также в "Бювете-книга" установлены умные датчики, которые позволяют точно определять расход минеральной воды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, анализ полученной информации показал, что потребление минеральной воды увеличивается в выходные дни.

По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, Железноводск станет единственным городом России, где цифровая платформа объединит управление туристическими и городскими сервисами.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город". Власти Ставропольского края намерены распространить технологии по всей территории региона. В первую очередь эта работа пройдет в городах-курортах Кавминвод.