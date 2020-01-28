Онищенко опроверг эффективность "Арбидола" при лечении коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Арбидол" не входит в список 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них "Арбидола" нет. <…> "Арбидол" как лечебный препарат и в нашей-то практике практически не применяется, он идет как профилактический, но при гриппе, и нет данных о том, что его применение для SARS и этой острой респираторной инфекции [эффективно]", - сказал он.

Комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о жителях Китая, перекупающих по завышенной цене "Арбидол" у российских туристов, Онищенко выдвинул предположение, что "кто-то пытается нажиться на этом". "Никто не давал права лечиться на дому, поэтому это покупают частники у частников, это уже свидетельство паники. То есть это лежит не в медицинской области", - добавил он.

Накануне в эфире "Эха Москвы" Онищенко рассказал о существовании 30 лекарственных препаратов, эффективных против нового коронавируса. Он уточнил, что 12 из них применяются для лечения ВИЧ, это в том числе "Индиновир" и "Саквинавир".

ФАС России проверит рекламу препарата "Арбидол", содержащую утверждение об эффективности лекарства в борьбе против коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве. Там отметили, что в инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV требует дополнительной оценки.