{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Онищенко опроверг эффективность "Арбидола" при лечении коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что "Арбидол" как лечебный препарат практически не применяется, он профилактический

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Арбидол" не входит в список 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них "Арбидола" нет. <…> "Арбидол" как лечебный препарат и в нашей-то практике практически не применяется, он идет как профилактический, но при гриппе, и нет данных о том, что его применение для SARS и этой острой респираторной инфекции [эффективно]", - сказал он.

Комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о жителях Китая, перекупающих по завышенной цене "Арбидол" у российских туристов, Онищенко выдвинул предположение, что "кто-то пытается нажиться на этом". "Никто не давал права лечиться на дому, поэтому это покупают частники у частников, это уже свидетельство паники. То есть это лежит не в медицинской области", - добавил он.

Накануне в эфире "Эха Москвы" Онищенко рассказал о существовании 30 лекарственных препаратов, эффективных против нового коронавируса. Он уточнил, что 12 из них применяются для лечения ВИЧ, это в том числе "Индиновир" и "Саквинавир".

ФАС России проверит рекламу препарата "Арбидол", содержащую утверждение об эффективности лекарства в борьбе против коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве. Там отметили, что в инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV требует дополнительной оценки.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту
Также в Общественной палате заявили, что СМИ должны более внимательно относиться к подаче информации об абортах, чтобы в материалах не прослеживалось поощрения процедуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС