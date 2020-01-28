WSJ: из США в Китай для борьбы с коронавирусом отправляют препараты, не прошедшие проверки

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американские фармацевтические компании осуществляют поставки противовирусных препаратов в Китай для оценки того, могут ли они быть полезными для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, компании AbbVie и Johnson & Johnson начали поставки препарата, предназначенного для борьбы с ВИЧ-инфекцией, а компания Gilead Sciences рассматривает вопрос об отправке антивирусного препарата, который находится в стадии разработки.

"Пока неизвестно, могут ли медикаменты, особенно те, которые не были одобрены для лечения инфекционных заболеваний, помочь пациентам, зараженным новым коронавирусом, - отметила газета. - Сейчас нигде в мире нет ни вакцин, ни препаратов, специально предназначенных для борьбы с коронавирусом, и именно это заставляет медиков изучать возможности применения не прошедших процедуру проверки препаратов в надежде сдержать вспышку заболевания, которое распространяется в Китае и в более ограниченных масштабах - в других странах".

По данным газеты, несколько фармацевтических компаний пытаются создать вакцину против вируса, однако пройдут месяцы, прежде чем ее можно будет испытать на пациентах.

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане. 7 января удалось определить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV во вторник во второй половине дня превысило 4,6 тыс. человек, сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей. Первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 2,7 тыс. случаев инфицирования, 100 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (207 человек), Чжэцзян (173) и Хэнань (168 случаев, один со смертельным исходом).