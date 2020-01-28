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Китайская вирусная пневмония
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ВОЗ направит в Китай экспертов в связи со вспышкой пневмонии нового типа

Всемирная организация здравоохранения заявила, что "в отношении 2019-nCoV многое еще предстоит понять"

ЖЕНЕВА, 28 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить в Китай экспертов для взаимодействия с китайскими специалистами в борьбе со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

Отмечается, что в ходе визита в Китай генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса и его переговоров с властями этого государства "стороны достигли договоренности о том, что ВОЗ направит в Китай международных экспертов настолько быстро, насколько это возможно, для работы с китайскими партнерами". Цель такого взаимодействия будет состоять в том, чтобы получить дополнительные знания о вспышке болезни для "глобального ответа" на нее.

"Остановить распространение этого вируса как в Китае, так и в мире в целом - это наивысший приоритет для ВОЗ", - заявил глава организации. Он высоко оценил "серьезный подход" КНР к борьбе пневмонией нового типа, отметив приверженность достижению этой цели, проявленную руководством страны, а также транспарентность, включая предоставление мировому сообществу сведений о генетической последовательности коронавируса. Тедрос Аданом Гебрейесус заверил, что ВОЗ "продолжит работать плечом к плечу с Китаем и другими странами в деле защиты здоровья".

Вместе с тем, в ВОЗ констатируют, что "в отношении 2019-nCoV многое еще предстоит понять". "Источник вспышки и степень распространения коронавируса в Китае все еще не известны", - говорится в сообщении женевской штаб-квартиры. Подчеркивается, что около 20% случаев заболевания расцениваются как тяжелые. ВОЗ и Китай согласны в том, что большое число случаев болезни вызывает "глубокую озабоченность". Отмечается, что ВОЗ ведет тщательный мониторинг ситуации, и генеральный директор может созвать заседание комитета по ЧС "в кратчайшее время, если это потребуется". Члены комитета "находятся в постоянной готовности и регулярно получают информацию о развитии ситуации".

По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 100 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах, за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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