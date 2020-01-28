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Убийство ростовского депутата Алабушева

Ростовский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Алабушева

Василий Голубев назвал Андрея Алабушева невероятно увлеченным своим делом человеком и отметил, что "он искренне отдавал все свои знания и опыт донской селекции"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью депутата регионального парламента Андрея Алабушева, директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур (агроцентра "Донской") и его супруги, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

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Депутат Алабушев и его супруга во вторник были найдены убитыми в частном домовладении в городе Зернограде Ростовской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, убийство произошло во время ограбления.

"Ростовская область, донская агронаука понесла огромную потерю - трагически погиб Андрей Васильевич Алабушев, авторитетный ученый, руководитель Аграрного научного центра "Донской", академик Российской академии наук (РАН). В региональном Законодательном собрании Андрей Васильевич представлял интересы большого числа избирателей сразу нескольких южных районов Ростовской области. Мои глубокие соболезнования родным и близким семьи Алабушевых", - привели в пресс-службе слова Голубева.

Губернатор отметил, что Алабушев был "невероятно увлеченным своим делом человеком, он искренне отдавал все свои знания и опыт донской селекции, делу своей жизни". "Неоднократно бывал на его предприятии. В последний раз мы виделись с ним в июле, когда я приезжал в Зерноград, в научный центр, и Андрей Васильевич с гордостью рассказывал о разработках наших донских ученых", - рассказал Голубев.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьУбийство ростовского депутата Алабушева
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