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Почтовый сервис Startmail.com считает необоснованной блокировку в России

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com, через который осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании

ТАСС, 28 января. Нидерландский почтовый сервис Startmail.com, доступ к которому был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, считает необоснованной блокировку сайта в России и намерен восстановить доступ для россиян. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте во вторник.

"Startmail.com был заблокирован в России. Мы уверены, что нет никакого основания для блокировки. Startmail продолжит оценку возможности восстановления доступа для российских пользователей", - говорится в заявлении сервиса. Там сообщается также, что в компании готовы провести необходимое расследование, если российская сторона предоставит доказательства того, что сервис использовался для рассылки ложных сообщений о минированиях. Однако, как говорится в заявлении, до сих пор в адрес сервиса не поступало никаких официальных обращений.

Ранее Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com, через который осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводят проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывается ложной.

В четверг ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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НидерландыРоссия
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