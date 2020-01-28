МИД Великобритании предостерег от поездок в Китай

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. МИД Великобритании предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай из-за вспышки на его территории коронавируса нового типа 2019-nCoV, за исключением самых необходимых. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Форин оффиса.

"Из-за более жестких ограничений на поездки и ситуации с общественным здравоохранением теперь мы рекомендуем осуществлять в Китай только самые необходимые поездки", - приводятся в коммюнике слова главы МИД Доминика Рааба. Он добавил, что в настоящий момент его ведомство "работает в срочном порядке над согласованием последних деталей" по эвакуации британских граждан из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса.

"Британцы, находящиеся в настоящий момент в Китае, должны принимать решения, исходя из своих обстоятельств, принимая в расчет, что осуществление поездок может стать более сложной задачей в предстоящие дни", - сказал Рааб. По информации Форин оффиса, регулярные перелеты между Великобританией и КНР продолжат осуществляться в обычном режиме, за исключением упомянутой провинции Хубэй.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 4,6 тыс. человек, умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Врачи в Великобритании обследовали почти 100 человек с подозрением на болезнь, вызванную новым коронавирусом, однако все пробы оказались отрицательными.