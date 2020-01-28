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Профстажировку по проекту "России - страны возможностей" прошли более 70 тыс. студентов

Заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков отметил, что важным принципом платформы является формирование "образовательного контента"

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Более 70 тыс. студентов прошли стажировку в рамках проекта "Профстажировки 2.0" на платформе "Россия - страна возможностей". Об этом в ходе пленарного заседания конференции "Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов", которая состоялась во вторник в образовательном центре "Сириус", сообщил заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

"Проект "Профстажировки 2.0" - это более 70 тыс. студентов, более тысячи работодателей, причем от самых крупных известных работодателей до региональных небольших компаний, у которых есть запрос на кадры - именно на реализацию тех или иных проектов. Уже более 3 тыс. кейсов, которые они [работодатели] уже выложили. И у нас уже есть первые результаты: когда студенты, прежде чем начать писать, например, дипломную работу, выбирают кейс, который хотели бы реализовать. И уже совместно с работодателем реализуют уже по выходу из университета", - сказал Даванков.

По его словам, важным принципом образовательной платформы является обучение не только за партой в школе, но и формирование "образовательного контента", которым сможет воспользоваться каждый из участников. "Это очень важно, потому что через конкурсы прошли уже более 3,5 млн человек", - добавил Даванков.

"Профстажировки 2.0" - проект с новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и работодателя, задействующий студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. В рамках данной программы работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, студент в свою очередь выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Среди представленных работ два раза в год подводится конкурс, победители которого получают приглашения на практики и стажировки. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России.

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