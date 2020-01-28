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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

ЕСПЧ отказал жителю ДНР в защите от экстрадиции в Нидерланды по делу Boeing MH17

Нидерланды считают Владимира Цемаха причастным к катастрофе Boeing в 2014 году

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Запрос на защиту от экстрадиции в Нидерланды жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого власти этой страны считают причастным к катастрофе Boeing в 2014 году на востоке Украины, отклонен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) еще в декабре 2019 года. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе инстанции.

"Речь идет о жалобе "Цемах против Нидерландов и Украины" (номер 61160/19), которая зарегистрирована судом в 2019 году... и в которой заявитель ссылается на статьи 2, 3, 5 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В ноябре ЕСПЧ отклонил запрос истца на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить его экстрадицию в Нидерланды", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе заверили, что в ответ на факс от заявителя, полученный 25 декабря 2019 года, отправлено письмо, аналогичное тому, что было в ноябре. Тогда суд также сообщал об отказе одобрить подобную обеспечительную меру. "Кроме того, в настоящее время не установлена дата рассмотрения приемлемости заявления", - заключил представитель суда.

В понедельник адвокат Цемаха Анатолий Кучерена в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что подавал в ЕСПЧ заявление об обеспечительных мерах, однако пока не получил ответ. По его словам, речь идет о том, чтобы запретить Нидерландам и Украине совершать какие-либо противоправные действия, направленные на задержание или похищение его подзащитного. Адвокат подчеркивал, что меры должны быть введены немедленно.

Кучерена 18 декабря 2019 года сообщал ТАСС, что подал на спецслужбы Украины и Нидерландов жалобу в ЕСПЧ. В ней он обращал внимание на обстоятельства похищения Цемаха, его содержания в СИЗО в Киеве, а также применения к нему психотропных препаратов. Все это, отмечал адвокат, стало "вопиющим нарушением прав человека". По словам Кучерены, Цемах готов давать показания нидерландским и украинским правоохранителям.

Похищение Цемаха

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили в ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР потребовали его возвращения и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения малайзийского Boeing.

Для расследования катастрофы Boeing была создана Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами. В июне прошлого года Нидерланды объявили Цемаха подозреваемым по этому делу. В сентябре он был включен в список тех, кто был освобожден в рамках договоренности между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. В настоящее время Цемах находится в ДНР.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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