Голикова заявила, что кабмин принимает меры для недопущения появления коронавируса в РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство принимает все необходимые меры, чтобы эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не распространилась на Россию, и держит все на жестком контроле, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас эта ситуация находится не жестком контроле. Я хочу успокоить все наше население: у нас достаточно экстренных и плановых мер, которые могут предприниматься для того, чтобы не допустить развитие ситуации в России", - сказала она в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Голикова также призвала населения реагировать на сообщения об эпидемии только из официальных источников. "Очень много появилось ложной информации в социальных сетях, в интернете, которая не соответствует реальности, не соответствует тому, что действительно происходит в КНР. Просьба - реагировать на ту информацию, которые распространяют власти России, в частности Роспотребнадзор, который плотно сотрудничает с КНР", - добавила она, отметив, что в настоящее время "в стране не зарегистрирован ни один случай коронавируса".

Китай 31 декабря 2019 года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Во вторник количество заразившихся составило более 4,6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 100 случаев.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в страну специалистов.