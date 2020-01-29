Опрос: почти 70% родителей в РФ одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных родителей в России выступают за введение обязательной подготовки детей перед поступлением в первый класс. Такие выводы следуют из мониторинга "Участие родителей школьников в образовательном процессе" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы исследования отмечают, что сегодня в родительском сообществе сформировано мнение о необходимости развития конкурентных преимуществ для ребенка уже в дошкольном возрасте. "Около 70% родителей нынешних школьников поддерживают идею введения обязательной предшкольной подготовки", - говорится в мониторинге.

При этом наибольшую поддержку идея обязательной предшкольной подготовки нашла в сельской местности, где у родителей гораздо меньше возможностей по самостоятельной организации дошкольных занятий. Так, порядка 79,3% семей, проживающих на селе, считают необходимым ввести такую подготовку. В городе идею поддерживают 75% родителей.

Исследование проведено в 2019 году, совокупный объем выборки составил 2220 семей. В рамках мониторинга также были проанализированы статистические данные Росстата, Министерства просвещения РФ о состоянии и развитии системы общего образования в России.