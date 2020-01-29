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Немецкая фирма Webasto закрывает до 2 февраля офис в Баварии из-за коронавируса

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Немецкая компания по производству автокомплектующих Webasto ("Вебасто") закрывает до 2 февраля головной офис в баварском Гаутинге после заражения коронавирусом 2019-nCoV четверых сотрудников фирмы. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении Webasto.

Сотрудники головного офиса по мере возможности переведены на режим удаленной работы. Им рекомендуется не посещать офисы и заводы компании как в Германии, так и за рубежом. Все четверо заболевших сотрудников трудились в Гаутинге. "Меры по защите коллектива были расширены в свете нового развития событий", - отмечается в сообщении. В Webasto подчеркнули, что компания находится в тесном контакте с властями и специалистами.

Компания насчитывает около 13,4 тыс. сотрудников, торговый оборот в 2018 году составлял 3,4 млрд евро. По всему миру у Webasto расположены свыше 50 предприятий. Мужчина, первым заболевший пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заразился от гражданки Китая, посещавшей в Webasto курсы повышения квалификации.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 4,6 тыс. человек, умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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