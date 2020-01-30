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Брошенных в аэропорту Шереметьево детей выписали из больницы

Их перевели в социально-реабилитационный центр, с ними работают педагоги и психологи

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Двоих мальчиков, брошенных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, выписали из больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщила в четверг пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

"Мальчиков накануне выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр в Подмосковье, с ними работают педагоги и психологи", - отмечается в сообщении.

Дети прошли медицинское обследование. По сведениям Министерства здравоохранения Московской области, "состояние здоровья мальчиков оценивается как удовлетворительное".

"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому. Самая главная помощь для них сейчас - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы. Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье, и как можно скорее. У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, после чего, оставив детей в аэропорту, улетел в Ростов-на-Дону. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре, дети жили с отцом, у матери - новая семья. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они могут вернуться в Хабаровский край до конца недели.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится. Специалисты системы органов профилактики постараются вернуть детей из Комсомольска-на-Амуре в родную семью. Готовность забрать детей выразили, помимо матери, их бабушка и дедушка.

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