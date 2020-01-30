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Китайская вирусная пневмония

Эпидемиолог заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется три месяца

Ли Ланьцзюань сообщил, что удалось выделить пять штаммов вируса, два из которых подходят для создания вакцины
Описание
© cnsphoto via REUTERS

ТАСС, 30 января. Китайские ученые могут разработать вакцину против нового коронавируса через три месяца. Об этом в четверг сообщил журналистам китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань.

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"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины, - приводит агентство "Синьхуа" слова эксперта. - Вполне вероятно, что Китай разработает вакцину против коронавируса для практического применения через три месяца".

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711 человек, зафиксировано 170 летальных случаев. Наибольшее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, отмечено в провинции Хубэй (4586 человек, из них 162 умерли).

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КитайКитайская вирусная пневмония
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