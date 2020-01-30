Эпидемиолог заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется три месяца

ТАСС, 30 января. Китайские ученые могут разработать вакцину против нового коронавируса через три месяца. Об этом в четверг сообщил журналистам китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань.

"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины, - приводит агентство "Синьхуа" слова эксперта. - Вполне вероятно, что Китай разработает вакцину против коронавируса для практического применения через три месяца".

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711 человек, зафиксировано 170 летальных случаев. Наибольшее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, отмечено в провинции Хубэй (4586 человек, из них 162 умерли).