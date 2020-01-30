{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия переместилась со второго на 20 место в мире по доле заключенных

Директор ФСИН Александр Калашников отметил, что его ведомство получило вектор движения в сторону гуманизации

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия за последние 10 дет достигла минимального показателя по числу заключенных и переместилась со второго на 20 место в мире по числу заключенных на 100 тыс. жителей. Об этом заявил директор ФСИН России Александр Калашников.

"В 2019 году численность лиц, находящихся в учреждениях (уголовно-исполнительной системы), сократилась еще почти на 40 тыс. и составила 524 тыс. человек. Это минимальное значение за всю новейшую историю Российской Федерации", - сообщил Калашников, выступая на расширенном заседании коллегии УФСИН по Москве.

"По данным Международного центра исследования тюрем, по количеству заключенных на 100 тыс. населения Россия сместилась со второго на 20-е место в мире", - отметил он.

Глава ФСИН России напомнил, что 10 лет назад на заседании Госсовета в Вологде были приняты решения, определившие развитие уголовно-исполнительной системы. "В результате пенитенциарная система России вступила на путь серьезных преобразований, деятельность службы получила вектор движения в сторону гуманизации", - подчеркнул он.

По его словам, за минувшее десятилетие "была проделана большая работа по совершенствованию федерального законодательства и ведомственного нормативного правового обеспечения", удалось значительно улучшить условия содержания, медицинского обеспечения, модернизировать систему охраны и надзора, ввести новые методы социальной работы, успешно реализованы на практике новые виды мер пресечения и наказаний - домашний арест, исправительные и принудительные работы.

"Сегодня система исполнения наказаний находится под пристальным вниманием общества, и наша задача - сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений прав человека, неукоснительно соблюдать требования законодательства", - потребовал директор ФСИН. Он призвал также к взаимодействию с правозащитниками. "Необходимо активно сотрудничать с теми правозащитниками, кто не на словах, а на деле искренне старается изменить ситуацию в наших учреждениях к лучшему", - отметил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Чехия перестала из-за коронавируса выдавать визы гражданам Китая
Эта мера является временной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС