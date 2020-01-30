Россия переместилась со второго на 20 место в мире по доле заключенных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия за последние 10 дет достигла минимального показателя по числу заключенных и переместилась со второго на 20 место в мире по числу заключенных на 100 тыс. жителей. Об этом заявил директор ФСИН России Александр Калашников.

"В 2019 году численность лиц, находящихся в учреждениях (уголовно-исполнительной системы), сократилась еще почти на 40 тыс. и составила 524 тыс. человек. Это минимальное значение за всю новейшую историю Российской Федерации", - сообщил Калашников, выступая на расширенном заседании коллегии УФСИН по Москве.

"По данным Международного центра исследования тюрем, по количеству заключенных на 100 тыс. населения Россия сместилась со второго на 20-е место в мире", - отметил он.

Глава ФСИН России напомнил, что 10 лет назад на заседании Госсовета в Вологде были приняты решения, определившие развитие уголовно-исполнительной системы. "В результате пенитенциарная система России вступила на путь серьезных преобразований, деятельность службы получила вектор движения в сторону гуманизации", - подчеркнул он.

По его словам, за минувшее десятилетие "была проделана большая работа по совершенствованию федерального законодательства и ведомственного нормативного правового обеспечения", удалось значительно улучшить условия содержания, медицинского обеспечения, модернизировать систему охраны и надзора, ввести новые методы социальной работы, успешно реализованы на практике новые виды мер пресечения и наказаний - домашний арест, исправительные и принудительные работы.

"Сегодня система исполнения наказаний находится под пристальным вниманием общества, и наша задача - сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений прав человека, неукоснительно соблюдать требования законодательства", - потребовал директор ФСИН. Он призвал также к взаимодействию с правозащитниками. "Необходимо активно сотрудничать с теми правозащитниками, кто не на словах, а на деле искренне старается изменить ситуацию в наших учреждениях к лучшему", - отметил он.