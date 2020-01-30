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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге

Причиной обрушения в корпусе ИТМО в Петербурге стали нарушения при строительных работах

По словам начальника управления МЧС по Петербургу, неправильно положенные строителями материалы создали дополнительную нагрузку на конструкцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Корпус университета ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова обрушился в феврале прошлого года из-за грубых нарушений при ведении строительных работ. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

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"Обрушение университета, там нарушение всех возможных и невозможных правил проведения строительных работ", - сказал он.

Аникин отметил, что строители нарушили целостность конструкций здания. "Где-то материалы не так положили - дополнительную нагрузку, которую нельзя было создавать. Поэтому там нарушение проведения строительных работ", - отметил он.

В середине февраля 2019 года в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи, когда в здании шли занятия. Погибших и пострадавших не было. По оценкам вуза, в результате ЧП было повреждено имущество лабораторий на сумму около 70 млн рублей.

Ранее в МЧС уже выдвигали предварительную версию, что обрушение могло произойти из-за нарушений при проведении ремонтных работ. СК РФ возбудил уголовное дело. Сам вуз был оштрафован на 500 тыс. рублей из-за обрушения здания, так как оно является объектом культурного наследия.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
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