Причиной обрушения в корпусе ИТМО в Петербурге стали нарушения при строительных работах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Корпус университета ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова обрушился в феврале прошлого года из-за грубых нарушений при ведении строительных работ. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

"Обрушение университета, там нарушение всех возможных и невозможных правил проведения строительных работ", - сказал он.

Аникин отметил, что строители нарушили целостность конструкций здания. "Где-то материалы не так положили - дополнительную нагрузку, которую нельзя было создавать. Поэтому там нарушение проведения строительных работ", - отметил он.

В середине февраля 2019 года в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи, когда в здании шли занятия. Погибших и пострадавших не было. По оценкам вуза, в результате ЧП было повреждено имущество лабораторий на сумму около 70 млн рублей.

Ранее в МЧС уже выдвигали предварительную версию, что обрушение могло произойти из-за нарушений при проведении ремонтных работ. СК РФ возбудил уголовное дело. Сам вуз был оштрафован на 500 тыс. рублей из-за обрушения здания, так как оно является объектом культурного наследия.