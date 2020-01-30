В Коми подали иски о возврате в госсобственность имущества на 2,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 30 января. /ТАСС/. Прокуроры в Республике Коми предъявили 20 исков о взыскании ущерба с коррупционеров и возврате имущества из незаконного владения на 2,5 млрд рублей. Об этом сказал в четверг прокурор республики Сергей Бажутов на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы в прошлом году.

"В 2019 году прокуроры предъявили 20 исков не только о взыскании с коррупционеров ущерба, но и возврате имущества из незаконного владения на сумму более 2,5 млрд рублей", - сказал Бажутов.

По его словам, направлен иск в Арбитражный суд региона о возврате в собственность республики 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" номинальной стоимостью 731,709 млн рублей. "Право собственности утрачено республикой в результате реализации прежним руководством региона преступной схемы по акционированию птицефабрики и передачи акций через уставные капиталы ряда юридических лиц в собственность подконтрольной организации "Метлизинг", основным учредителем которой являлась офшорная компания. В итоге республика лишилась не только крупного и ликвидного предприятия рыночной стоимостью более 2,4 млрд рублей, но и права на дивиденды от его деятельности, которые с июля 2010 года по сентябрь 2015-го составили 1,45 млрд рублей", - сказал прокурор.

Он отметил, что ранее по иску прокуратуры возвращено в республиканскую собственность 89% доли уставного капитала санатория "Лесная новь" стоимостью около 40 млн рублей. Также возвращены государству 99% доли участия в Республиканской сетевой компании балансовой стоимостью более 1 млрд рублей, реализованной по преступной схеме за 1,3 млн рублей. На базе этой компании в дальнейшем создано одно из крупнейших государственных предприятий региона - АО "Коми коммунальные технологии" с уставным капиталом более 4 млрд рублей.

Птицефабрика "Зеленецкая" фигурировала в уголовном деле в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей, остальных фигурантов - к колонии на срок от 5 до 9 лет с различными штрафами. Согласно приговору, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Приговор обжаловали и Генеральная прокуратура РФ, и сторона защиты, но суд оставил приговор без изменений. Предприятие "Метлизинг" контролировал предприниматель Александр Зарубин, которому удалось скрыться от следствия и суда за границей.