СФ одобрил закон о праве студентов-очников из-за рубежа подрабатывать в России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в четверг закон, который упрощает порядок трудоустройства в России иностранных студентов.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года группой парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он дает возможность работать в России без получения соответствующего разрешения иностранным студентам, которые учатся на очных отделениях российских вузов, имеющих госаккредитацию. Документ также устанавливает, что заключенный иностранными студентами трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Сейчас работать в России без соответствующего разрешения вправе лишь иностранные студенты, "выполняющие работы или оказывающие услуги в течение каникул либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются". Кроме того, такие иностранные студенты имеют право трудоустраиваться на основании разрешения на работу, которое выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

Как отмечают в профильном комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, закон поможет реализации проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" и "Экспорт образования". В частности, он решает задачи по увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в вузах России, а также по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей вопросы въезда и пребывания в России иностранцев с целью образования и трудоустройства.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.