Китайским студентам российских вузов продлили каникулы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минобрнауки РФ распорядилось продлить студентам российских вузов из Китая каникулы до 2 марта. Соответствующий приказ опубликован в четверг на сайте министерства.

"Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график", - говорится в документе.

Также поручено принять меры по усилению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в образовательных и научных организациях, общежитиях. Кроме того, по истечению каникул образовательная программа за текущий учебный год должна быть реализована в полном объеме.