Путин наградил Михаила Гусмана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил журналиста-международника, первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Как отмечается в указе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, журналист удостоен награды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

23 января Гусман отметил 70-летие. В этот день его поздравили, в частности, российский лидер Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ТАСС. В октябре 2000 года указом президента РФ назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы, вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден Орденом Дружбы, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.