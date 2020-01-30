Сахалинцы предлагают закрепить в Конституции нерушимость границ и сохранение истории

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 января. /ТАСС/. Большая часть предложений от жителей Сахалинской области по поводу поправки к Конституции РФ касается сохранения государственных границ на территории Курильских островов и недопущения фальсификации истории. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Владимир Иконников после общественного обсуждения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и законодательных инициатив по изменениям в Конституции.

Ранее Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции. В общественных слушаниях в Южно-Сахалинске приняли участие около 100 человек: представители общественных организаций и объединений, политики, руководители государственных и муниципальных организаций, заинтересованные граждане. В слушаниях также участвовали депутат Государственной думы от Сахалинской области Георгий Карлов и руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", член рабочей группы по изменениям в Конституции Ольга Амельченкова. Инициатором обсуждений выступила Общественная палата региона.

"У нас [в Сахалинской области] поступает много предложений. Часть касается исторической памяти и того, чтобы не допускалась фальсификация истории. Часть касается нерушимости границ, потому что есть государства, которые претендуют на российские земли, например, ситуация с Курильскими островами", - сообщил председатель региональной Общественной палаты.

По словам Амельченковой, поднятые сахалинцами темы нерушимости государственных границ и недопущения фальсификации российской истории действительно являются очень актуальными вопросами для России. "В первую очередь жителей Сахалина беспокоили вопросы, связанные с противодействием фальсификации истории. Конечно, очень обидно, когда некоторые коллеги из других стран делают черное белым, белое - черным, это не может не беспокоить нас и жителей Сахалина. Предложение по внесению слов о недопустимости фальсификации истории, о сохранении исторической памяти - мы обязательно этот вопрос в рамках федеральной рабочей группы проработаем", - сазала Амельченкова.

Социальная сфера и гражданство для чиновников

По словам Иконникова, жителей региона также беспокоит вопрос сохранения традиционных семейных ценностей. "Люди хотят воспитывать себя по тем традициям, которые существуют и которые показали свою необходимость и важность. Конечно, сахалинцы и курильчане поддерживают те изменения [в законодательстве], которые сейчас будут появляться", - добавил он.

Помимо этого, присутствующих интересовали темы поднятия возрастной планки для категории "молодежь", запрета двойного гражданства для чиновников и требования к кандидатам на посты губернатора и президента. "Очень хорошие вопросы, фиксирую себе и обязательно задам их в Госдуме", - пообещал Карлов.

По словам Амельченковой, сахалинцы и курильчане могут присылать ей свои предложения по поводу изменений в Конституцию на личный номер телефона с помощью мессенджеров и в социальных сетях. Она рассказала, что в настоящее время получает электронные письма из разных регионов страны, при этом ни одно не остается без внимания. "Понятно, что все они [предложения] не войдут в основной закон - в Конституцию, но мы обязательно поработаем над каждым предложением. Возможно, нужно будет прорабатывать предложения не в рамках изменений в Конституцию, а как дополнительные законы, которые надо будет принимать", - считает Амельченкова.