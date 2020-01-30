Брошенных в Шереметьево детей отдадут бабушке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке. Об этом она заявила в четверг на рабочей встрече с заместителем председателя правительства Хабаровского края Максимом Пешином, на которой обсуждалась сложившаяся ситуация.

"Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции, на данный момент - это передача детей бабушке", - сказала детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что мать детей не сказала новому супругу, что у нее "есть родные дети, называла их приемными".

"По итогам комплексной проверки выявлены системные сбои в работе органов системы профилактики <...> Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как их мама привела, дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было, кипятком их обваривали, никаких действий дальше не было, сигналы в полицию поступали, никаких дальше действий не было. Что еще должно было случиться?! К счастью, дети живы", - сказала детский омбудсмен.

Кузнецова отметила, что информация о родителях собрана в полном объеме. "Мы знаем, что возбуждены три уголовные статьи в отношении отца, среди которых достаточно серьезная статья, 117, истязание, она проверяется сейчас", - добавила Кузнецова.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщили в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре.

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