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Психологи работают с детьми из Талицы, мать которых постирала в машине новорожденного

По словам женщины, ребенок, которого она постирала, родился мертвым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Дети из семьи на Урале, в которой мать постирала своего новорожденного ребенка в стиральной машине, находятся на психологической реабилитации. Об этом ТАСС в четверг сообщил уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

Об инциденте, произошедшем в городе Талица, ранее сообщил портал Е1.ru со ссылкой на источник. По словам многодетной матери, ребенок родился мертвым. Как сообщал ТАСС Мороков, документы для проверки случившегося были направлены в Талицу.

"Дети, проживающие в семье, сейчас проходят психологическую реабилитацию. Дети очень серьезно это переживают, особенно старший ребенок - парень четырнадцати лет", - сказал Мороков, уточнив, что в семье проживает трое детей.

Теги
РоссияСвердловская область
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