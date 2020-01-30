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Власти Псковской области запретили продажу никотиносодержащей бестабачной продукции

Гражданам, нарушившим запрет, грозит штраф 2,5 тыс. рублей, должностным лицам - 5 тыс. рублей, а юридическим лицам - до 50 тыс. рублей

ПСКОВ, 30 января. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания в четверг на очередной сессии поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова и приняли закон о полном запрете на продажу никотиносодержащей бестабачной продукции наподобие снюсов.

"Решение принимается", - объявил спикер регионального парламента Александр Котов по итогам голосования.

Как следует из пояснительной записки к документу, для Псковской области тема о продаже никотиносодержащей бестабачной продукции является актуальной, так как в продаже на территории региона появилась жевательная продукция, в которой табак заменен на никотин. В школах региона также выявлены факты распространения такой продукции.

"Никотиносодержащая продукция в силу своей доступности, дешевизны и легальности стала популярна в подростковой среде. Концентрация никотина в данной продукции в среднем составляет 40-60 мг, в то время как в обычной сигарете его содержание составляет до 1,5 мг. Следствием употребления этой продукции являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний", - говорится в тексте документа.

По данным пресс-службы Псковского областного собрания, за нарушение введенного запрета на торговлю никотиносодержащей бестабачной продукцией предусмотрен штраф. Для граждан он составит 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - 5 тыс. рублей, а юридические лица, нарушившие закон, будут обязаны заплатить до 50 тыс. рублей.

Торговля снюсом в России запрещена, однако предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет и леденцов, в которых есть никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. В ряде регионов местные парламенты также ввели запрет на продажу несовершеннолетним аналогов снюса.

Теги
РоссияПсковская область
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