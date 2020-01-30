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Власти Москвы пояснили, что отмена акции McDonald’s была самостоятельным решением компании

Ранее предполагалось, что 31 января в заведении на Большой Бронной в рамках акции "Биг Мак" должен был продаваться по цене, которая была 30 лет назад
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к отмене акции ресторана McDonald’s на улице Большая Бронная 31 января в связи с 30-летием работы компании в России. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Акция, приуроченная к 30-летию деятельности McDonald's в России, должна была начаться 31 января на первом предприятии быстрого обслуживания McDonald's на Большой Бронной, 29 в Москве. "Биг Мак" в рамках акции должен был продаваться по цене, которая была 30 лет назад.

"У нас работает штаб, в рамках этого штаба мы максимально наблюдаем за эпидемиологической ситуацией. Коллеги из McDonald's сами приняли решение провести акцию, потом приняли решение от нее отказаться - это их право, а мы о самой акции узнали только из прессы. Мы всем рекомендуем быть аккуратными, сейчас имеет смысл поберечься при проведении массовых мероприятий, с таким заявлением выступил Роспотребнадзор. Но никакие акции мы не отменяем", - сказал Немерюк.

В 1990 году "Биг Мак" стоил 3,75 рубля, "Филе-о-фиш" - 3,25 рубля, двойной чизбургер - 3 рубля, чизбургер - 1,75 рубля, гамбургер - 1,6 рубля.

28 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в столице. По его словам, для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений, также под особый контроль взяты гостиницы и другие места массового пребывания туристов. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила во вторник, что медицинские бригады усилят контроль и будут измерять температуру у постояльцев столичных гостиниц, где проживают туристы, приехавшие из Китая.

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Россия
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