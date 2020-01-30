Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации, - говорится в перечне поручений. - Срок - 1 июля 2020 года".

Также Генеральной прокуратуре РФ предстоит проанализировать совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда РФ правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.

На прошедшем 10 декабря 2019 года заседании СПЧ Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".