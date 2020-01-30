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Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства до 1 октября проработать возможность создания единой базы данных жертв политических репрессий. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения, - говорится в перечне поручений. - Срок - 1 октября 2020 года".

 

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