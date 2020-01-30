Путин поручил принять дополнительные меры поддержки пострадавших от теракта в Беслане

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры поддержки пострадавших от теракта 2004 года жителей Беслана. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года", - говорится в перечне поручений.