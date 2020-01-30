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В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам

Ранее акция, в рамках которой 11 блокадникам подарили хлеб, вызвала неоднозначную реакцию в СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Вручение хлеба в целлофановых пакетах жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда, в Госсовете Крыма посчитали кощунственной акцией. Об этом в четверг заявил ТАСС председатель комитета регионального парламента по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.

В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ.

"У меня реакция такая же, как у всех жителей Керчи и Крыма, которые видели эту новость и комментировали. Элемент кощунства - это хлеб в целлофановом пакете", - сказал Богатыренко.

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