В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Вручение хлеба в целлофановых пакетах жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда, в Госсовете Крыма посчитали кощунственной акцией. Об этом в четверг заявил ТАСС председатель комитета регионального парламента по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.

В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ.

"У меня реакция такая же, как у всех жителей Керчи и Крыма, которые видели эту новость и комментировали. Элемент кощунства - это хлеб в целлофановом пакете", - сказал Богатыренко.