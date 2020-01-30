В МИД РФ выразили надежду на возобновление вещания RT в Эквадоре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что вещание телеканала RT в Эквадоре будет восстановлено. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он отметил, что в 2019 году в условиях турбулентного развития событий в ряде стран континента возник соблазн обвинить "враждебные" внешние силы во внутренних проблемах. "На "руку Москвы" по привычке списывает свои очевидные проколы на латиноамериканском направлении администрация США, - сказал дипломат. - Против нас ведется открытая политическая и информационная работа при задействовании всего потенциала глобальных СМИ".

По словам Щетинина, Москва всегда открыта для спокойного, рассудительного и обстоятельного диалога. "Если у кого-то возникли подозрения в действии отдельных лиц, например в интернет-пространстве, есть правовые рамки международного сотрудничества", - указал он. При этом дипломат подчеркнул, что право на получение освещаемой с различных углов зрения информации является ключевым для всех демократических государств и вмешательство в редакционную политику СМИ при условии проявления ответственного профессионального подхода со стороны журналистов недопустимо. "Этими качествами отличается работа телеканала RT, - заметил Щетинин. - Этим объясняются его высокая востребованность у телезрителей в различных странах. Его передачи носят профессиональный, независимый, сбалансированный и беспристрастный характер".

"Рассчитываем, что его так воспринимают и будут воспринимать в странах, которые принимают сигнал RT, и там, где, надеемся, этот сигнал будет восстановлен", - заключил он.

15 ноября 2019 года Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания. При этом прекращение вещания произошло без предварительного уведомления и объяснения причин такого решения.