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Глава ФСИН призвал ускорить создание центров для принудительных работ в Москве

Александр Калашников также призвал проработать вопрос о создании таких центров на коммерческих предприятиях с проживанием осужденных в общежитиях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников призвал ускорить создание центров для исполнения в столице нового наказания - принудительных работ (применяются как альтернатива лишению свободы). Он отметил, что хотя в России с 2017 года расширяется применение этого нового альтернативного вида наказания, для столицы вопрос размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам остается проблемным (таких осужденных отправляют в исправительные центры других регионов - прим. ТАСС).

"Сегодня около 260 осужденных к лишению свободы, содержащихся в учреждениях города Москвы (в хозотрядах СИЗО - прим. ТАСС), имеют формальные основания для подачи ходатайства о замене неотбытой части принудительными работами, - отметил Александр Калашников. - Нужно расширить взаимодействие с московскими властями в части подбора потенциальных объектов для создания на их площадях исправительных центров".

Кроме того, он предложил "также проработать вопрос о создании таких центров на коммерческих предприятиях с проживанием осужденных в созданных при них общежитиях", напомнив, что вступивший в этом году в силу закон теперь предоставляет такую возможность.

Глава ФСИН отметил, что в настоящее время продолжается работа по созданию сети исправительных центров по всей территории Российской Федерации. "Сегодня уже функционируют 82 учреждения в 68 территориальных органах ФСИН. В 2019 году они приняли около 9 тыс. осужденных", - заметил глава службы.

В свою очередь руководитель управления ФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил, что в применении двух других альтернативных видов наказаний - исправительных и обязательных работ - в столице удается трудоустраивать 99,9% таких осужденных, и это выше общероссийского показателя.

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