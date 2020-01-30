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Дело Наамы Иссахар

Самолет с Нетаньяху и Иссахар вылетел из Москвы

Премьер-министр Израиля встретился ранее с девушкой и ее матерью в аэропорту

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Самолет, на котором находятся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и помилованная указом президента РФ Владимира Путина израильтянка Наама Иссахар, вылетел из аэропорта Внуково-2 в Тель-Авив, передает корреспондент ТАСС.

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Перед вылетом Нетаньяху и его супруга Сара около получаса беседовали с Иссахар и ее матерью Яффой в здании аэропорта. После этого все четверо, взявшись за руки, приветствуя журналистов, прошли по красной дорожке до трапа. Спустя еще чуть более часа самолет вылетел в Тель-Авив.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. Суд назначил ей 7,5 года колонии общего режима. 26 января стало известно, что Иссахар подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании.

Теги
РоссияИзраильНетаньяху, БиньяминДело Наамы Иссахар
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