Самолет с Нетаньяху и Иссахар вылетел из Москвы

Перед вылетом Нетаньяху и его супруга Сара около получаса беседовали с Иссахар и ее матерью Яффой в здании аэропорта. После этого все четверо, взявшись за руки, приветствуя журналистов, прошли по красной дорожке до трапа. Спустя еще чуть более часа самолет вылетел в Тель-Авив.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. Суд назначил ей 7,5 года колонии общего режима. 26 января стало известно, что Иссахар подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании.