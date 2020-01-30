Совфед расширил круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, который добавляет родственников в круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией или причинении телесных повреждений в результате действий полицейских.

"Согласно закону, о факте задержания лица, месте его нахождения, а также о причинении ему телесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, помимо близкого родственника или близкого лица, уведомляется родственник задержанного лица", - говорится в заключении комитета Совфеда по обороне и безопасности.

В частности, уточняется, что право задержанного лица на один телефонный разговор "в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции". В действующей редакции закона отсутствует слово "родственник", речь идет только о возможности уведомления близких родственников задержанного.

Кроме того, сотрудники полиции будут обязаны "сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию".

Еще одна корректировка обязывает сотрудников полиции проинформировать собственника о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение, произошедшем в его отсутствие. До этого такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения.