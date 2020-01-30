Посольство РФ в Италии готово оказать помощь россиянам с задержанного круизного лайнера

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства России в Италии внимательно следят за развитием событий вокруг задержанного в порту Чивитавеккьи (в 100 км к северу от Рима) круизного лайнера, на котором находится китайская пассажирка с подозрением на заражение новым коронавирусом. Как сообщили российским журналистам в дипломатическом представительстве, на круглосуточной основе действует мобильный телефон для экстренных обращений, однако пока их не поступало.

"Сразу после появления новости в СМИ о задержке в порту Чивитавеккьи круизного лайнера "Коста смеральда" для медицинского контроля консотдел посольства России в Италии отслеживает ситуацию и готов оказать всяческую помощь российским гражданам в случае их обращения. Пока никаких жалоб от россиян по упомянутому случаю не поступало", - заявили в посольстве.

Как уточняет новостной канал Rai News24, утром в четверг лайнер компании Costa Crociere был задержан в порту из-за симптомов у 54-летней женщины из Макао, схожих с пневмонией, вызванной новым вирусом. Женщина прибыла в Италию 25 января из Гонконга в миланский аэропорт Мальпенса и накануне вместе с мужем поднялась на борт. По уточненным данным, у мужчины никаких симптомов не обнаружено. Оба помещены в санитарный изолятор на судне.

Всего на лайнере, осуществляющем круиз по Средиземноморью с заходами в порты разных стран, находятся 6 тыс. пассажиров и около 1 тыс. членов экипажа. Всем им пока запрещено сходить на берег. Как правило, такие круизы популярны среди россиян, однако сколько их на борту, неизвестно. Во второй половине дня должны быть готовы результаты анализов, на основе которых можно будет диагностировать заболевание женщины.